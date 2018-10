publié le 03/10/2018 à 19:00

Après trois mois de cavale, Redoine Faïd a été arrêté et transféré dans les locaux de la police judiciaire de Nanterre. L'ex-braqueur n'a pas été placé en garde à vue mais en rétention comme la procédure l'exige dans le cadre d'un mandat d'arrêt.



Il ne peut pas être interrogé et sera face à un juge d'instruction dans moins de 24 heures. Ensuite, il sera reçu par le juge des libertés et de la détention, qui devrait ordonner son incarcération.



Redoine Faïd sera placé en maison d'arrêt. La première option est la prison de Fleury Merogis, qui présente de nombreux avantages. Un bâtiment entier est déjà réservé aux détenus aux profils sensibles. C'est ici que se trouve, Salah Abdeslam, seul survivant du commando du 13 novembre. Un quartier d'évaluation de la radicalisation se trouve également dans ce bâtiment. Le prévenu serait placé en isolement, surveillé en permanence, et disposerait de sa propre cour de promenade.

La deuxième option serait de le placer en maison centrale. Les deux prisons les plus sécurisées de France se trouvent à Condé-sur-Sarthe dans l'Orne et à Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais. Ces deux maisons d'arrêt, ultras modernes ont été conçues après l'évasion spectaculaire d'Antonio Ferrara, ancienne figure du grand banditisme français, surnommé le "roi de la belle".

Mais pour placer le prévenu dans l'une de ces prisons, il faudra s'affranchir du code de procédure pénale, et cela passera par une décision politique.