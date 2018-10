publié le 03/10/2018 à 19:27

"La fatalité, sûrement, l'accablement aussi". Ce sont les sentiments qui traversent à l'heure actuelle Redoine Faïd, arrêté après trois mois de cavale ce mercredi 3 octobre dans l'Oise. Et c'est un homme qui le connaît bien qui le dit : Bernard Petit, ancien patron de la police judiciaire est celui qui l'a arrêté en 2013, alors qu'il s'était déjà évadé de la prison de Lille-Sequedin, un mois et demi plus tôt.





"C'est un as de l'évasion, il en a fait la démonstration à plusieurs reprises mais la cavale c'est autre chose, un autre chapitre, d'autres techniques", explique Bernard Petit. "Redoine Faïd n'appartient pas à la criminalité organisée, il appartient au grand banditisme dont il a des moyens logistiques limités" et surtout, le braqueur a une grande faiblesse : "son attache territoriale" de l'Oise.

Celui qui le décrit comme "un homme dangereux dans la mesure où il a une arme" rappelle également que Redoine Faïd "suit les news, lit, regarde la télévision". Et il sait pertinemment que le braqueur va prochainement traverser une "période de questionnement : il va se demander comment les policiers ont pu montrer 4 étages sans qu'un bruit ne le réveille ou encore quelles erreurs il a pu commettre", conclut Bernard Petit.