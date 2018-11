publié le 07/11/2018 à 08:13

Le scandale des bébés nés sans bras ne cesse de prendre de l'ampleur. Mardi 6 novembre, une nouvelle réunion s'est tenue à Guidel dans le Morbihan. Là-bas, quatre cas ont été identifiés mais ils pourraient être bien plus. Plusieurs familles ont interpellé les autorités sanitaires. C'est notamment le cas d'Aurélie. Sa fille Lola est née il y a sept ans avec une malformation à la main droite. Elle habite à 20 kilomètres de Guidel mais n'a jamais été répertoriée. Elle se sent aujourd'hui oubliée.



"Quand ma fille est née le 1er novembre 2011, à la maternité une sage-femme a dit : 'La semaine dernière un petit garçon est né avec la même malformation'. Deux enfants en une semaine ça paraît énorme", s'indigne la maman au micro RTL de Nicolas Bauby. Elle ne trouve pas normal d'être éludée par les autorités sanitaires. "N'étant pas de Guidel, on n'a pas été répertorié. On n'a jamais rien reçu, on a été complètement oublié", explique Aurélie Binglère qui demande réparation.

À écouter également dans ce journal :

International - Aux États-Unis, difficile ce mercredi 7 novembre au matin quand on écoute les chaînes américaines d'y voir clair après ces élections de mi-mandat. D'un coté CNN, résolument anti-Trump, évoque une défaite cinglante du président. De l'autre Fox News, très pro-Trump, salue la victoire des républicains au Sénat. Les démocrates ont pris le contrôle de la Chambre des représentants mais les républicains conservent la majorité au Sénat.

Politique - Le chef de l'État possible cible d'un projet d'attentat ? Six personnes, cinq hommes et une femme ont été interpellés mardi 6 novembre. Proches des milieux de l'ultra droite, ils sont soupçonnés d'avoir préparé une attaque contre Emmanuel Macron.



Fait divers - À Créteil, l'adolescent qui avait menacé sa professeure avec une arme factice a été définitivement exclu de son lycée. Même chose pour celui avait filmé et diffusé la scène. Une décision du conseil de discipline de l'établissement.



Football : Le PSG sauve sa tête en Ligue des champions.Les Parisiens ont fait match nul 1 partout mardi 6 novembre au soir à Naples. Rien ne va plus en revanche pour Monaco humilié 4 à 0 par Bruges. En cinq matches, Thierry Henry, le nouvel entraîneur, n'a toujours pas gagné.