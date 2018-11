publié le 06/11/2018 à 22:27

La scène avait provoqué l'indignation et la colère. Le 18 octobre dernier, un élève du lycée Édouard-Branly à Créteil avait braqué sa professeure avec une arme factice pour que celle-ci le note présent à son cours. Une agression filmée par un camarade de classe et diffusée sur internet.



Mardi 6 novembre, à l'issue d'un conseil de discipline de plus de trois heures, les deux adolescents de 16 et 17 ans ont été exclus définitivement de l'établissement. "Ils sont définitivement exclus de l'établissement", a indiqué le rectorat qui précise qu'un suivi éducatif, afin de s'assurer de leur rescolarisation, sera mis en place dans la foulée.

Le jeune homme qui avait braqué l'enseignante, mis en examen depuis le 21 octobre pour "violences aggravées", n'était pas présent. Son contrôle judiciaire lui interdit en effet d'entrer en contact avec elle et de se rendre dans le Val-de-Marne, où les faits se sont déroulés. Celui qui avait filmé et diffusé la vidéo a également été mis en examen, de même qu'un autre adolescent pour avoir rediffusé les images.

Cette vidéo avait suscité l'indignation jusqu'au sommet de l'État et conduit le gouvernement à annoncer un "plan d'actions" contre la violence dans les établissements scolaires, qui doit être présenté d'ici la mi-décembre.