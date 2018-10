Bébés sans bras : 11 cas suspects supplémentaires identifiés dans l'Ain

publié le 30/10/2018 à 17:42

L'affaire des bébés nés sans bras prend de l'ampleur. Santé Publique France annonce ce mardi 30 octobre avoir identifié onze cas suspects supplémentaires dans un rayon limité de l'Ain entre 2000 et 2014.



Plus tôt dans la journée, on a appris par une information du Monde, confirmée à l'AFP, qu'un huitième cas d'enfant né sans main dans une famille résidant dans une région de l'Ain, a été récemment signalé auprès du Registre des malformations congénitales en Rhône-Alpes (Remera).



Les onze cas suspects s'ajoutent aux sept cas signalés par le registre Remera, précise à l'AFP François Bourdillon, directeur général de l'agence sanitaire. Des enfants nés sans mains, bras ou avant-bras ont été découverts dans l'Ain (7 autres naissances entre 2009 et 2014), en Loire Atlantique (3 naissances entre 2007 et 2008) et en Bretagne (4 naissances entre 2011 et 2013), à chaque fois dans un périmètre restreint.