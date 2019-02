publié le 25/02/2019 à 16:16

Sacha Arabadzic, un étudiant grenoblois âgé de 18 ans, a disparu depuis le 31 janvier dernier alors qu'il était parti skier sur le domaine de l'Alpe-d'Huez. La dernière trace qu'on ait de lui, c'est une photo postée sur les réseaux sociaux où l'on voit Sacha au sommet d'une des pistes de la station.



Sylvie cherche aujourd'hui à retrouver l'auteur de ce cliché qui pourrait aider les enquêteurs à recueillir de nouveaux éléments : "Cette personne pourrait sûrement nous dire ce qu'ils ont pu échanger, l'endroit où il aurait pu se diriger, ce que Sacha a pu lui dire. En tant que maman, je me pose énormément de questions et j'aspire à ce que ce calvaire se termine au plus tôt".

Un appel à témoins a été lancé pour le retrouver alors que sa mère garde espoir : "Il faut retrouver Sacha, je vis une torture tous les jours et je suis incapable de faire un deuil parce que je ne sais pas, je ne comprends pas et je l'attend tous les jours. Je lui fais des petits mots, je regarde ces photos et je veux y croire".

Photo de Sacha Arabadzic, disparu le 31 janvier à l'Alpe d'Huez (Isère) Crédit : DR

À écouter également dans ce journal

Tendances - Deux pistes sont à l'étude pour réduire les allocations des plus hauts salaires. La première en rendant l’indemnisation des cadres au chômage "dégressive" afin de diminuer les sommes versées avec le temps et la deuxième en plafonnant les allocations versées aux cadres qui sont actuellement fixées 7.700 euros par mois.



Société - Le sommet du Vatican contre la pédophilie s'est terminé ce dimanche 24 février et le Pape François appelle l'Eglise à une "véritable purification". Son discours a été salué par les associations de victimes qui attendent toutefois des actes.



Culture - La musique était à l'honneur lors de la cérémonie des Oscars puisque c'est "Green Book", une histoire vraie d'un pianiste noir en tournée dans le sud ségrégationniste, qui est sacré meilleur film et "Bohemian Rapsody", le biopic consacré à Freedie Mercury qui a remporté 4 statuettes dont celle de meilleur acteur.