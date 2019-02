Alpe d’Huez : appel à témoins après la disparition d’un skieur de 18 ans

La dernière photo prise de Sacha, et postée sur son compte Instagram

publié le 23/02/2019 à 18:56

Qui est l'auteur de cette photo ? Sacha Arabadzic, un skieur âgé de 18 ans, a disparu depuis le 31 janvier dernier alors qu'il se trouvait sur le domaine de l'Alpe-d'Huez. Selon France 3, ce jeune Isérois était alors parti seul en montagne pour pratiquer le hors-piste. Son dernier signalement remonte à son passage au télésiège en début d'après-midi.



Mais un cliché posté peu avant sa disparition sur son compte instagram intrigue toujours les enquêteurs. On y voit Sacha au premier plan, de dos, au dessus de Villard-Reculas. Les secouristes en charge des recherches espèrent retrouver l'auteur de cette photo afin de recueillir de nouveaux éléments pouvait aider à localiser Sacha.

Ils ont lancé un appel à témoins, au début du mois de février, mais les parents ont réitéré cet appel dans un entretien au Parisien ce vendredi 22 février.

"Cette photo a été prise par une autre personne, avec le téléphone de Sacha. Sans doute à la demande de mon fils", estime la mère du skieur. Dès lors il y a de fortes chances pour que ce "photographe" lui est parlé, "et peut-être donné des indications sur l’itinéraire qu’il allait emprunter ensuite", espère-t-elle.



"Or pour l’instant, cette personne ne s’est pas manifestée. Ce qui est incompréhensible vu la situation. Je lui demande donc de se faire connaître. C’est important pour nous", poursuit la maman de Sacha, plus de trois semaines après la découverte de cette piste de recherche. Si vous disposez d'informations pouvant aider à identifier l'auteur de cette photo, vous pouvez contacter les CRS de l'Alpe-d'Huez au 04 76 84 70 46.