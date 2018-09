publié le 23/09/2018 à 07:47

D'émouvantes retrouvailles. En Isère, un octogénaire a retrouvé la famille qui lui avait sauvé la vie durant la Seconde Guerre Mondiale. En 1943, Maurice, juif d'origine polonaise, avait 5 ans lorsqu'il a trouvé refuge dans une maison du village d'Engin. Toute sa famille avait été victime de la Rafle du Vel' d'Hiv'.



Près de 75 ans plus tard, il se remémore le jour où la mère d'Annick, qui avait elle 6 ans à l'époque, lui a sauvé la vie. "Quand les Allemands sont venus, j'ai filé droit dans ses jupes en criant "Maman" et elle m'a accueilli dans ses bras. Elle aurait simplement dit "écoute Maurice, je ne suis pas ta maman" et c'était fini pour moi", raconte-t-il.

Depuis ce jour, Annick était sans nouvelle de Maurice. "Je me demandais s'il était mort. Je ne pensais jamais le revoir", confie l’octogénaire. Maurice souhaite dorénavant constituer un dossier pour qu'Annick reçoive le titre de "Juste parmi les Nations".

À écouter également dans ce journal

Politique - La cote de popularité d'Emmanuel Macron atteint son score le plus bas depuis le début du quinquennat. Selon un sondage Ifop, 70% des Français se disent "mécontents" de l'action du chef de l'État en septembre.



Fait divers - De nouvelles battues ont été organisées samedi 21 septembre près de Strasbourg pour tenter de localiser Sophie Le Tan, disparue le 7 septembre. Ses proches ont participé à l'une d'entre elles, regrettant que "l'enquête avance vraiment lentement".



Fait divers - Près de 400 personnes ont pris part samedi 21 septembre à une marche blanche en mémoire de Luigi, à Saint-Denis. Cet adolescent de 16 ans avait été tué, lundi 17 septembre, dans une fusillade liée à une rivalité entre cités.



Sport - Lille s'est imposé face au FC Nantes (2-1), en 6e journée de Ligue 1. Les nordistes occupent ainsi la deuxième place du classement, à deux points du PSG.