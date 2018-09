Isère : deux hommes décèdent après être tombés dans un puits

publié le 08/09/2018 à 23:20

Le drame a eu lieu à Biol en Isère. Vendredi 7 septembre, deux hommes sont décédés en tombant dans un puits selon des informations de France Bleu Isère. Un homme de 37 ans et son beau-père de 61 ans sont les victimes. Le premier creusait le puits sur son terrain.



Le premier a chuté dans le puits d'une profondeur de sept mètres, alors qu'il descendait à l'aide d'une échelle. Son beau-père de 61 ans, en tentant de lui venir en aide, aurait fait un malaise et serait tombé à son tour. 27 sapeurs-pompiers et une équipe du Groupement de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux (Grimp) ont été mobilisés.

Les deux hommes ont été retrouvés en arrêt cardio-respiratoire et n'ont pu être réanimés par les secours. Une enquête a été confiée à la gendarmerie pour déterminer les raisons de ces chutes.