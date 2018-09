publié le 19/09/2018 à 08:47

Les élus de Saint-Denis lancent un appel à l'aide. Lundi 17 septembre, un adolescent de 16 ans a été tué et deux personnes blessées lors d'un échange de coups de feu entre groupes rivaux, dans une cité de Saint-Denis. "C'est triste de voir un gamin de 16 ans, qui avait tout l'avenir devant lui, être aujourd'hui à la morgue et de voir un autre gamin de 16 ans, blessé par balle, à l'hôpital", regrette Stéphane Peu, député PCF de la 2ème circonscription de Seine-Saint-Denis.



Alors que Gérard Collomb a annoncé "la reconquête républicaine" de 30 quartiers sensibles, l'élu dénonce une recrudescence des violences. "Il s'agit de la 60ème fusillade en Seine-Saint-Denis depuis le début de l'année. Lundi soir, il y a eu ce jeune décédé à Saint-Denis mais aussi un autre mort à Villepinte et un blessé par balle à Aulnay-sous-Bois (...). On mutualise les misères et on n'entend pas les SOS lancés par les professionnels et les habitants de ce département."

Et de poursuivre : "C'est un sentiment de colère parce qu'on a l'impression, dans ce département, qu'on veut mettre une cloche sur les difficultés et (...) qu'on prend en otage une population, qui travaille dur et qui essaye de s'en sortir. Elle se sent prise en otage entre les trafics dans certains quartiers et les pouvoirs publics, qui regardent ça de loin."