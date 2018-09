publié le 23/09/2018 à 03:40

Emmanuel Macron enregistre une nouvelle chute de cinq points de sa cote de popularité, passant de 34% de "satisfaits" en août à 29% en septembre, son score le plus bas depuis le début du quinquennat, selon un sondage Ifop* à paraître dans le Journal du Dimanche, ce 23 septembre.



D'après cette enquête, 70% des Français se disent "mécontents" de l'action du chef de l'État en septembre, contre 66% en août (+ 4 points). Emmanuel Macron avait atteint ses meilleurs scores au tout début de son quinquennat en mai et juin 2017 avec successivement 62% et 64% de "satisfaits".

Comparé à ses deux prédécesseurs, Emmanuel Macron fait mieux que François Hollande au même moment de son mandat (23% de "satisfaits") mais moins bien que Nicolas Sarkozy (37%).

Le premier ministre Édouard Philippe perd quant à lui six points avec 34% de "satisfaits" en septembre contre 40% en août (5% ne se prononçant pas). 61% des personnes interrogées se disent "mécontentes" de lui en septembre, contre 58% en août (+ 3 points). Édouard Philippe atteint comme le président son plus bas niveau depuis le début du quinquennat.



*Sondage réalisé en ligne et par téléphone, du 14 au 22 septembre, auprès d'un échantillon de 1.964 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.