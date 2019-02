publié le 15/02/2019 à 07:40

La scène digne d'un film s'est déroulée à Egreville, une petite commune tranquille de Seine-et-Marne. Dans une pharmacie, un homme dérobe le contenu d'une caisse. La patronne, elle, se trouve dans l'arrière-boutique.



Catherine Bo-Houinse est alors prévenue par son employé, et se lance sans hésiter à la poursuite du malfaiteur. "Je suis partie comme une fusée", témoigne t-elle ce matin sur RTL. Si au départ, la pharmacienne ne parvient pas à rattraper le fugitif, elle l'aperçoit bien vite sur une place de la ville, et hurle.

Aidée d'une automobiliste qui a accepté de suivre le braqueur, elle finira par le "coincer", alors que ce dernier s'est engagé dans une impasse. L'affaire aurait pu s'arrêter là. Mais l'homme, loin d'être au bout de ses peines, s'est retrouvé "ceinturé" par une riveraine "qui promenait son chien". Les trois femmes lui ont alors "fait les poches", récupérant une centaine d'euros.

À nouveau en fuite après s'être détaché, le voleur a finalement été arrêté par un passant, bientôt rejoint par les riveraines qui "l'ont bien gardé" jusqu'à l'arrivée des gendarmes, qui ont ensuite procédé à son interpellation.

À écouter également dans ce journal

Information RTL : la maltraitance contre les personnes âgées est en hausse. On compte 13% de signalements supplémentaires l'an dernier sur la plateforme téléphonique, le numéro unique 39.77. Les trois quarts des faits concernés ont lieu au domicile des victimes.



Information RTL : l'aide soignant mis en cause pour des violences contre une pensionnaire de 98 ans dans une maison de retraite d'Arcueil, dans le Val de Marne, a finalement reconnu les faits en garde à vue. Il sera jugé aujourd'hui en comparution immédiate à Créteil.



À la veille d'une nouvelle mobilisation des "gilets jaunes", l'une des figures du mouvement est jugée aujourd'hui à Paris. Eric Drouet comparaît pour l'organisation de 2 manifestations sans déclarations préalables. Il risque 6 mois de prison et 7500 euros d'amende.



Le successeur d'Alain Juppé à la mairie de Bordeaux sera Nicolas Florian. L'actuel adjoint aux finances a été désigné hier par les élus de la majorité municipale.



Des dizaines de croix gammées ont été découvertes dans un immeuble en construction à Blois. C'est un ouvrier qui l'a signalé aux forces de l'ordre. Les menaces et les violences antisémites ont augmenté de 74% l'an dernier.