publié le 14/02/2019 à 08:58

Il est soupçonné de violences graves sur personne vulnérable. Un aide-soignant de l'Ehpad "La maison du grand cèdre" d'Arcueil (Val-de-Marne) a été mis à pied et placé en garde à vue mercredi 13 février au matin au commissariat du Kremlin-Bicêtre.



Une résidente aurait vécu une nuit de calvaire au début du mois de février. Un calvaire qui a été filmé. En effet, la famille qui soupçonnait déjà cette maltraitance avait décidé d'installer une caméra dans la chambre.

Sur les images, consultées par nos confrères du Parisien, on voit une nonagénaire tomber de son lit. Elle a mal et supplie : "Pitié pour moi". Ce n'est que près de deux heures plus tard que l'aide-soignant se décide à entrer dans la chambre. Il la traîne d'abord par les jambes, puis par les cheveux et la jette sur le lit. Il finit par l'insulter en quittant la pièce.



Des psychologues pour accompagner personnel et résidents

Les faits sont avérés, estime la direction de cette maison de retraite au micro de RTL. "Dès que nous avons eu connaissance de ces agissements, le salarié a immédiatement été mis à pied. Les familles ont été informées de la situation de cet acte de violence insoutenable et il y a la présence de personnes comme des psychologues, qui sont la pour accompagner les professionnels et les résidents", a-t-elle annoncé.



Pour les familles des autres résidents, c'est le choc. "C'est infâme", confie Evelyne, dont le mari est atteint de la maladie d'Alzheimer. "Quand on entend ça on peut imaginer le pire. Moi mon mari est incapable de me dire si ça va ou ça va pas. Comment voulez-vous que je puisse détecter ce genre d'affaire...".



Evelyne a d'ailleurs été entendue pendant de longues minutes par les policiers. Ce jeudi après-midi, elle et d'autres familles de résidents doivent se réunir dans l'établissement, à la demande de la direction.