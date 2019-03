publié le 29/03/2019 à 06:57

L'étau se resserre autour de Christian Quesada. Mis en examen pour détention et diffusion d'images pédopornographiques, les dernières informations de RTL révèlent le passé trouble du grand champion des "12 Coups de midi" qui avait déjà été condamné avec sursis à deux reprises, dans les années 2000. Une des condamnations reposait sur des faits de détention d'images pédopornographiques.



Cela explique son incarcération, le juge des libertés ayant estimé qu'il y avait un risque de récidive. Le magistrat a également pris en compte la violence et le nombre de photos et vidéos retrouvées dans ses ordinateurs, plusieurs milliers probablement, sans compter toutes celles qui ont pu être effacées.

Enfin, il y a l'appartenance à un réseau que soupçonne les enquêteurs. Christian Quesada aurait partagé de nombreux fichiers. Les investigations sont donc loin d'être terminées tout comme la détention provisoire qui devrait durer plusieurs semaines, voir plusieurs mois.

