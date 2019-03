"Les 12 Coups de midi" : Jean-Luc Reichman réagit à l'affaire Christian Quesada

publié le 28/03/2019 à 12:09

Le grand champion des 12 Coups de midi Christian Quesada a été mis en examen pour "détention et diffusion d'images à caractère pédopornographique" mercredi 27 mars. Placé en détention provisoire, il aurait reconnu les faits en garde à vue. L'animateur du jeu de TF1, Jean-Luc Reichman a réagi sur Twitter.



"Cette rage qui s’empare de moi aujourd’hui m’incite, plus que jamais, à continuer mes combats, dont celui de protéger et d’accompagner au mieux nos enfants. Nous devons rester avant tout unis, et surtout être ensemble sur les réseaux, qui peuvent devenir des fléaux dévastateurs" écrit-il.



Avec 800.000 euros de gains engrangés, Christian Quesada avait quitté le jeu après quelques 193 participations consécutives. Il était devenu le plus grand gagnant de l'histoire des jeux télévisés français.

Nous devons rester avant tout unis, et surtout être ensemble sur les réseaux, qui peuvent devenir des fléaux dévastateurs pic.twitter.com/viomfzSOZh — Jean-Luc Reichmann (@JL_Reichmann) 28 mars 2019