publié le 11/06/2019 à 07:43

La mère d'une des victimes de Mohamed Merah résidant en Normandie, a vu sa maison taguée ce lundi 10 juin avec des messages antisémites. Latifa Ibn Ziaten, dont le fils militaire avait été tué par le terroriste, ne manque pas de s'exprimer dans les écoles depuis 2012, notamment pour sensibiliser les jeunes. Ce n'est pas la première fois qu'elle est menacée.



"Quand j'ai ouvert ma fenêtre, mon mari et moi avons été surpris de voir ça, surtout de voir le mot 'vive Merah'" explique-t-elle au micro de RTL. "Je me bats avec le peu de moyens que j'ai pour aider ces jeunes, je ne comprend pas.", ajoute-t-elle, persuadée de "déranger certaines personnes".

Dans un message posté lundi 10 juin sur Twitter, le ministre de l'Intérieur a tenu exprimé son soutien à la victime, après s'être entretenu avec cette dernière afin de lui "dire (...) sa détermination à ce que les auteurs de cette infamie répondent de leurs actes devant la justice.". Plus tard ce lundi, Emmanuel Macron a également adressé un message de soutien à Latifa Ibn Ziaten, lui assurant que "les auteurs de ces actes odieux seront punis", "Nous sommes des millions à vos côtés", a-t-il conclu.

