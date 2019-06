"Vive Merah" : le domicile de Latifa Ibn Ziaten vandalisé dans la nuit

publié le 10/06/2019 à 12:16

Latifa Ibn Ziaten, mère du premier militaire assassiné par Mohamed Merah en 2012, a posté des photos de sa maison recouverte de tags odieux, ce lundi 10 juin.



"En me réveillant ce matin, c’est sous le choc que j’ai découvert ces tags sur les murs de ma maison. Une nouvelle fois, je suis prise pour cible. J’ai déposé plainte. J’espère que les coupables seront retrouvés et punis de leur acte haineux", écrit-elle notamment sur Twitter.

"Vive Merah", peut-on lire sur un mur, tandis que sur le sol est écrit "On va t'avoir" ou encore "C'est bientôt à toi ! Salle (sic) juif".

Latifa Ibn Ziaten va déposer plainte pour "apologie du terrorisme", "violation de domicile" et "menace de mort", a indiqué auprès de BFM TV Me Maktouf son avocate.



"Elle est choquée, elle est bouleversée. Un cap a été franchi en terme de violence, de haine, d'antisémitisme et de racisme. Ma cliente ne se sent plus en sécurité aujourd'hui. J'en appelle à Monsieur le ministre de l'Intérieur pour que l'intégrité physique de ma cliente soit assurée", a-t-elle ajouté.

