Il est soupçonné d'avoir mutilé ses patients, parfois même de les avoir opérés sans motif valable. À la suite de dizaines de signalement, l'ordre des médecins a condamné le chirurgien de Grenoble à 3 ans de suspension d'exercice même s'il a toujours nié ces accusations.



Mais ce mardi 11 juin, le praticien polémique est attendu au tribunal alors qu'il réclame 50.000 euros à quatre victimes présumées, dont deux ont été amputées. En effet, il crie à la diffamation.

Une contre-attaque difficile à encaisser pour les patients du chirurgien. "Que ce soit un chirurgien qui porte plainte contre ses victimes, c'est le monde à l'envers (...) On a l'impression que c'est moi le méchant de l'histoire", dénonce Christophe, amputé d'une jambe.

Une vision également partagée par Frédérique. "Nous sommes victimes, nous avons souffert, nous souffrons encore et là, on se retrouve sur le banc des accusés (...) On est accusé de quoi ? D'être victime, d'avoir dit la vérité, de s'être défendu, d'avoir tout simplement expliqué nos souffrances, nos galères, notre vie", déplore-t-elle.

