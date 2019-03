publié le 22/03/2019 à 06:47

En février dernier, les images d'une vieille dame violentée par un aide-soignant dans un Ehpad, à Arcueil dans le Val-de-Marne, avaient suscité une vive polémique. L'homme filmé en train de tirer brutalement la patiente de son lit tout en l'insultant, devra répondre aujourd'hui de ses actes.



Âgé de 57 ans, le prévenu a été placé en détention provisoire dès son interpellation. Présenté au tribunal mi-Février, il avait demandé le renvoi de son procès pour préparer sa défense. Anne Le Hénaff, a rencontré les deux filles de la nonagénaire pour RTL, qui ont pu vous donner de ses nouvelles.

Edith, 98 ans, est toujours à l’hôpital avec une fracture à la jambe gauche. Ses deux filles, septuagénaires, vont souvent lui rendre visite. Elles expliquent que leur mère n'a pu être opérée en raison de son grand âge. Les deux femmes qui attendent qu'une place se libère dans un autre établissement, elles revoient encore les scènes d'horreur filmées par la caméra qu'elles avaient décidé de cacher dans la chambre de leur mère, après l'avoir à plusieurs reprise retrouvée couverte de bleus.

"J'ai hurlé en voyant les images", a confié l'une des deux filles de la nonagénaire, encore sous le choc après avoir vu sa mère traînée, empoignée par les cheveux et tirée par les chevilles jusqu'à se faire casser la jambe et appeler au secours, par terre, sans que personne ne vienne la relever. Toutes deux l'assurent, la vieille dame "ne sortira plus jamais de son lit".

