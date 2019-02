publié le 14/02/2019 à 20:42

Après les révélations sur le calvaire qu'a vécu une femme âgée de 98 ans, frappée et insultée par un aide-soignant, l'Ehpad "La Maison du grand Cèdre" de la ville d'Arceuil a décidé de rassembler les familles des résidents pour les rassurer.



La direction a affirmé qu'elle n'était pas au courant des agissements et des maltraitances d'un des aide-soignants de l'équipe de nuit. Chantal, proche d'une résidente, avait beaucoup de questions à poser: "Comment cela a été possible ? Est-ce qu'il y avait des surveillants ? Est-ce qu'il y a moyen de mettre des choses en place ? En plus c'est une personne qui était très appréciée par certains résidents. C'est incompréhensible".

Jean-Pierre lui, dont son père de 82 ans est résident, ne veut pas faire de ce cas une généralité : "C'est inadmissible mais on ne peut pas en faire une généralité. C'est un cas isolé. Mon père, cela fait deux ans et demi qu'il est dans cet établissement. Je le vois au jour le jour et je vois le comportement de l'encadrement et du personnel. Il ne faut pas non plus en rajouter".

Les enquêteurs poursuivent quant à eux leurs investigations en interrogeant les familles pour savoir si oui ou non, il y a eu d'autres faits de maltraitances dans cet établissement alors que la nonagénaire s'est vue prescrire 90 jours d'ITT et est hospitalisée pour une double fracture du fémur.