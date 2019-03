La Première ministre britannique Theresa May le 25 novembre 2018.

et AFP

publié le 22/03/2019 à 00:27

La Première ministre britannique Theresa May a accepté les deux "scénarios" sur un report du Brexit offerts par l'Union européenne, a annoncé jeudi soir le président du Conseil Donald Tusk. "J'ai rencontré la Première ministre May à plusieurs reprises ce soir pour être sûr que le Royaume-Uni accepte les scénarios d'une extension et je suis ravi de confirmer que nous avons un accord là-dessus", a déclaré M. Tusk.



Les dirigeants européens ont décidé d'accorder au Royaume-Uni deux options pour un report du Brexit au-delà de la date initialement prévue du 29 mars, laissant les Britanniques choisir jusqu'au 12 avril. Ainsi, si les députés britanniques approuvent l'accord de divorce conclu en novembre avec l'UE, la date du Brexit sera reportée au 22 mai.

En cas de nouveau rejet, Londres aura jusqu'au 12 avril pour décider d'organiser des élections européennes. Ce qui lui permettrait alors de demander un nouveau report dont la durée n'a pas été fixée. Mais Theresa May s'est dite "fortement défavorable à l'idée de demander aux Britanniques de participer à ces élections, trois ans après avoir voté pour quitter l'UE".

Le 12 avril, date fatidique

Jusqu'à cette date, qualifié de "clé", "toutes les options sont ouvertes", a déclaré M. Tusk, évoquant le vote de l'accord, une sortie sans accord, un long report du Brexit et même la possibilité que le Royaume-Uni renonce au Brexit.



Pour le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel, "le 12 avril, nous devons savoir où nous en sommes. Si nous n'avons pas de réponse d'ici là, nous aurons un no deal".



Mme May n'a pas évoqué de date pour un nouveau vote, mais selon Jeremy Corbyn, le chef du Labour, principal parti d'opposition britannique, il pourrait avoir lieu lundi ou mardi prochain.