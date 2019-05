publié le 14/05/2019 à 06:54

"Il y aura d'autres dossiers, c'est une certitude". Pour Cyril Baudesson, qui porte le dossier de plusieurs plaignants au nom du syndicat Alternative police CFDT, l'ancien médecin inspecteur régional de la police basé à Metz (Moselle) a fait d'autres victimes.



Ce mardi 14 mai, l'accusé comparaît devant le tribunal correctionnel de Reims. Il est soupçonné de 10 agressions sexuelles sur 10 adjoints de sécurité, 9 femmes et un homme.

Le "Médecin inspecteur régional" est un personnage puissant de la police, celui qui décide de l'aptitude physique des policiers au service. Celui de Metz régnait sur 10 départements du Grand-Est depuis de longues années (au moins 2003). Les jeunes adjoint.e.s de sécurité qui ont osé témoigner dénoncent tous les même gestes déplacés, des patients que le médecin faisait se déshabiller entièrement avant de pratiquer des attouchements sans aucun rapport avec l'objet initial de la visite.

22 plaintes à ce jour

"On a eu deux ou trois courageuses qui ont déposé plainte dans un premier temps, et dès le lendemain, on recevait deux appels par jour", se souvient Cyril Baudesson. "Trois mois après (le suspect de 63 ans a été arrêté fin janvier, ndlr), on en est encore à un appel tous les 10 à 15 jours", poursuit-il.



Le procès de ce mardi pour agressions sexuelles aggravées ne sera donc pas le seul. Le parquet de Metz en est à 22 plaintes en tout, sans compter les faits prescrits ou les agents qui n'oseront pas porter plainte.

À écouter également dans ce journal

Procès Balkany - Le procès pour fraude fiscal et blanchiment d'argent a bel et bien commencé hier après-midi au tribunal correctionnel de Paris. Les avocats du couple à la tête de Levallois-Perret ont demandé le renvoi, 10 jours après la tentative de suicide d'Isabelle Balkany, qui est toujours hospitalisée, mais la justice a refusé.



Énergie - Le médiateur de l'énergie s'en prend à la politique du gouvernement. Jean Gaubert dénonce sur RTL la hausse annoncée du tarif réglementé de l'électricité, à partir de l'été prochain. Plus 6% quasiment, c'est-à-dire 85 euros, en moyenne, par an et par foyer.



Tony Parker - C'était un secret de polichinelle et c'est maintenant officiel. Les papiers sont signés : le basketteur français vient de racheter la station de Villard-de-Lans, en Isère. Il a dû faire un chèque de 19 millions d'euros, selon les informations RTL.