Un médecin de la police arrêté et suspendu pour agression sexuelle

Un médecin inspecteur régional de la police aurait eu des gestes pour le moins déplacés sur plusieurs membres des forces de l'ordre. Âgé d'une cinquantaine d'années, il officiait dans la région Grand Est et était coutumier des consultations seins nus, alors même que la pathologie de la patiente ne nécessite pas qu'elle enlève ses vêtements.



Au micro de RTL, une jeune fonctionnaire de 34 ans s'est confiée : "Alors que j'ai une hernie discale, la visite se passe seins nus, il ne regarde pas trop mon dos et je me pose des questions. Il me fait des remarques sur mon corps, sur mon physique, c'est désobligeant".

Elle explique aussi que lors de la deuxième consultation, elle a refusé de retirer son t-shirt, et qu'à cet instant, ce médecin de police a décrété qu'elle ne pourrait pas reprendre ses fonctions. Un pervers juge-t-elle tandis que ses victimes seraient nombreuses. La suspension du médecin et l'enquête de l'IGPN auraient pour base une multitude de plaintes. On ignore encore combien précisément.