publié le 25/02/2019 à 10:46

Les témoignages s'accumulent contre le médecin-chef de la police de Metz. Suspendu il y a deux semaines pour des soupçons d'agressions sexuelles, l'enquête de l'IGPN à son sujet avance. C'est lui qui délivrait les certificats d'aptitude indispensables pour les nominations, les promotions dans une dizaine de départements de l'Est. D'après les déclarations des plaignantes, il aurait clairement profité de la situation pour abuser de ses patientes.



La visite médicale d'aptitude, c'est le passage obligé pour les futurs policiers et policières. Et ce médecin-chef régnait en maître sur toute la région Grand-Est. Selon les témoignages des victimes qui ont déposé plainte, il leur demandait d'enlever leur vêtements, de rester seins nus pour de longues séances de palpations. Des caresses insistantes, bien au-delà de ce qui est nécessaire médicalement pour détecter d'éventuels ganglions.

Une jeune candidate au poste d'adjointe de sécurité, citée par Le Parisien, explique qu'elle a dû passer tout le reste de la visite médicale en petite culotte, y compris pour des tests neurologiques. En discutant avec d'autres élèves policières, elle se rend compte qu'elle est loin d'être la seule à avoir subi ce traitement humiliant. Elle en aurait fait part à sa hiérarchie dès 2017 mais le médecin-chef n'a pas été inquiété.

Les victimes décrivaient d'ailleurs un praticien dont l'attitude laissait penser qu'il se sentait protégé quoi qu'il arrive. Du coup, les jeunes policières hésitaient à parler, car son avis médical était déterminant, il pouvait ruiner certaines carrières professionnelles, même de policiers confirmés déclarés subitement inaptes. Une dizaine de plaintes pour agressions sexuelles se sont tout de même accumulées à Metz, Mulhouse ou Reims pour des faits commis depuis 2014. Le médecin-chef devra comparaître au tribunal de Reims le 14 mai prochain.