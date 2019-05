Affaire Balkany : Dupont-Moretti regrette le rejet de la demande de renvoi

publié le 13/05/2019 à 19:28

Un homme seul. C'est sans sa femme Isabelle que Patrick Balakany s'est présenté ce lundi 13 mai à l'ouverture de son procès. Le maire de Levallois-Perret est soupçonné avec sa femme de fraude fiscale et de blanchiment à grande échelle. Entre 2007 et 2014, il est reproché au couple d'avoir dissimulé au fisc une partie de ses revenus et de son patrimoine, avec notamment deux villas luxueuses aux Antilles et à Marrakech.



Au total, leur fraude est estimée à 13 millions d'euros. Au tribunal correctionnel de Paris, l'audience est d'ores et déjà suspendue mais pas renvoyée, ce que regrette Éric Dupont-Moretti, l'avocat de Patrick Balkany, douze jours après la tentative de suicide de son épouse : "Madame Balkany est dans un état psychologique très fragile, c'est incontestable. J'étais convaincu qu'il serait ordonné ce renvoi parce que mon client est ce qu'il est, c'est un homme qui ne laisse rien transparaître mais c'est compliqué".

L'avocat pénaliste estimait que son client n'était pas prêt pour ce procès : "J'ai pensé que c'était psychologiquement compliqué pour lui d'affronter un procès. Je pense qu'humainement, tout le monde peut le penser mais le tribunal n'a pas voulu de cela. Patrick Balkany n'est pas au-dessus des lois mais il n'est pas en dessous non plus".