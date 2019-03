publié le 25/03/2019 à 06:50

Une enquête a été ouverte par le parquet de Nice à la suite des blessures à la tête subies par Geneviève Legay, une septuagénaire, lors d’un rassemblement de "gilets jaunes" interdit organisé dans le centre-ville niçois, ce samedi 23 mars.



Après plusieurs sommations, la police a chargé et cette manifestante âgée de 73 ans souffre de plusieurs fractures. Sa famille a décidé de porter plainte contre les forces de l'ordre mais aussi le préfet. Ce sera donc à la justice de désigner les responsables.

Selon l'une de ses filles, venue à son chevet, son état est stable et elle est consciente. Geneviève Legay parvient à s'exprimer mais avec difficulté. Elle dit "se souvenir de la charge des policiers" mais après "plus rien". Selon le procureur de la république de Nice, elle a pu brièvement être entendue et l'enquête n'écarte aucune hypothèses quant aux raisons exactes de ses blessures.

Emmanuel Macron souhaite un prompt rétablissement à cette femme mais aussi, "une forme de sagesse" lors d'une interview accordée au quotidien Nice Matin : "Quand on est fragile, on peut se faire bousculer, on ne se rend pas dans des lieux interdits".

À écouter également dans ce journal

International - Donald Trump remporte une victoire judiciaire : l'enquête du procureur Muller conclut qu'il n'y a pas eu de collusion avec la Russie de la part du candidat républicain lors de l'élection de 2016.



Justice - Sept ans après les attentats de Toulouse et Montauban, les familles des victimes espèrent une condamnation lourde en appel contre le frère du tueur. Abdelkader Merah a été condamné à 20 ans de prison à l'automne 2017. Les juges avaient alors retenu l'association de malfaiteurs.



Sport - Les Bleus affrontent l'Islande au Stade de France ce lundi 25 mars (20h45). Ils ont bien démarré leur campagne de qualification à l'Euro 2020 vendredi en l'emportant 4 à 1 face à la Moldavie.