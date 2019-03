publié le 25/03/2019 à 05:17

Abdelkader Merah, condamné à 20 ans de réclusion en 2017, est de nouveau jugé à partir de ce lundi 25 mars à Paris pour "complicité" des meurtres de son frère Mohamed à Toulouse et Montauban il y a sept ans. Toute la question est de savoir si le grand frère était le cerveau ou non des attaques.



Pour de nombreuses familles de victimes, Abdelkader Merah connaissait le funeste projet de son frère Mohamed. C'est même lui qui l'aurait aidé à tout préparer, lui qui aurait converti son frère à un islam radical. Latifa Ibn Ziaten, la mère d'Imad, une des victimes du terroriste, en est convaincue.

Selon la justice, Abdelkader a bien participé au vol du scooter utilisé par Mohamed Merah lors des attaques, mais en première instance, la cour d'assises a considéré qu'il ignorait que ce deux-roues serait l'instrument des assassinats. Pourtant, peu de temps après les tueries de Toulouse et Montauban, Abdelkader Merah avait qualifié de "cadeaux" les crimes commis par son frère cadet.

Le fournisseur de l'arme, Fettah Malki, 14 ans de prison en première instance, comparait également en appel.

À écouter également dans ce journal

États-Unis - Donald Trump se dit "totalement disculpé" par le procureur spécial Robert Mueller, lequel a conclu à l'absence d'éléments prouvant qu'il se soit entendu avec la Russie à la présidentielle 2016.



Brexit - Theresa May affronte un Conseil des ministres à haut risque ce matin. Onze membres de son gouvernement réclament son départ et menacent de démissionner si elle refuse.



Société - Plus de 6 Français sur 10 s'opposent à un allongement de la durée du travail ou à un report de l'âge de départ à la retraite, selon notre sondage Harris Intercative - Agence Epoka pour RTL, LCI et Le Figaro.