publié le 04/05/2019 à 07:37

Alors que Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a reconnu qu'il n'aurait pas dû utiliser le terme d''attaque" concernant l'intrusion de la Pitié Salpétrière, le préfet de police de son côté a saisi l'IGPN dans trois cas précis : un membre des forces de l'ordre a jeté un pavé lors du défilé du 1er mai, un autre a giflé un manifestant absolument pas hostile.





Enfin, un troisième a introduit sa matraque télescopique dans le pantalon d'un opposant qui a ensuite été exfiltré de la foule. Dans ce dernier cas, une enquête judiciaire a aussi été ouverte par le parquet de Paris.

À Marseille, une demoiselle de 19 ans a porté plainte mardi, contre la police pour " tentative d'homicide et violence volontaire". Elle affirme avoir été matraquée et rouée de coups le 8 décembre, en marge d'une manifestation des Gilets jaunes. "Je n'ai même pas eu le temps de courir que je me suis pris un flashball dans la jambe. Je suis tombée, j'ai voulu me relever et on m'a mis un coup de pied dans la tête", a-t-elle témoigné.

Après trois semaines à l'hôpital, elle n'a repris son travail que le mois dernier.

À écouter également dans ce journal

Carrefour - L'enseigne de grande distribution a précisé vendredi, un nouveau plan de restructuration. Jusqu'à 3.000 départs sont prévus au sein des hypermarchés français dans le cadre d'un projet de rupture conventionnelle collective. Au total 1.230 postes seraient supprimés.



Football - L'OM a concédé le match nul vendredi à Strasbourg 1 partout. Après avoir ouvert la marque par Germain, Marseille a concédé un pénalty repoussé par Mandanda mais le Strasbourgeois Lala a propulsé le ballon au fond des filets. L'Europe s'éloigne presque définitivement pour l'Olympique de Marseille.



Transports - La ministre des Transports, Elisabeth Borne, veut aussi améliorer la sécurité des passages à niveau. Elle a annoncé vendredi, la mise en œuvre d'un plan d'actions qui comprend une meilleure géolocalisation des sites, une baisse de la vitesse à l'approche de ces passages, mais aussi le développement de la vidéo-surveillance et des radars.