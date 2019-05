publié le 31/05/2019 à 05:33

Il faut plus de femmes pilotes. C'est un appel lancé par l'Association internationale des femmes pilotes. Elles représentent aujourd'hui à peine 5% de la profession dans le monde et même moins de 2% chez les commandants de bord. Les métiers de l'aviation civile sont effet encore très largement dominés par les hommes, le stéréotype du pilote de ligne homme ayant la vie dure.



Résultat : l'Association internationale des femmes pilotes tente de séduire les plus jeunes dans les collèges et a commencé cette semaine dans le 13eme arrondissement de Paris. Une matinée pour susciter des vocations. Les élèves ont eu l'occasion de s'entretenir avec trois femmes pilotes de l'air. L'occasion de montrer l'intérêt de féminiser la profession dans ce secteur plus poteur que jamais qui fait fait par ailleurs face à une pénurie de candidats.

La compagnie low coast easyJet cherche par exemple à embaucher 20% de femmes pilotes d'ici l'année prochaine. Actuellement, 15 à 16% de leurs recrutements de pilotes se font chez les femmes. La compagnie prévoit d’ailleurs de faire une importante opération, le 20 juin prochain, dans le cadre du salon aéronautique du Bourget.

À écouter également dans ce journal :

Attaque de Lyon - Le principal suspect de l'attaque de Lyon a reconnu ce jeudi 30 mai avoir prêté allégeance à Daesh.L'Algérien de 24 ans a indiqué avoir agi au nom de l'État islamique. Jusqu'à mardi soir, le suspect s'était montré peu coopératif avec les enquêteurs avant de finalement passer aux aveux dans les locaux de la Sous-direction antiterroriste.



Héritage de Johnny Hallyday - Laeticia Hallyday a choisi les États Unis. La veuve de la star a fait une demande de nationalité américaine pour elle le mois dernier. Information du magazine Closer, confirmée par ses avocats qui assurent que Johnny avait prévu d'en faire autant.



Faits-divers : Dans le Bas-Rhin, les recherches doivent reprendre ce vendredi 31 mai au matin pour tenter de retrouver une petite fille de 4 ans disparue hier dans le naufrage d'un canot pneumatique. Trois personnes ont été tuées dont une autre petite fille, de 6 ans.



Tennis - À Roland Garros, Gaël Monfils s'est qualifié. Il s'est imposé sans problème face à Adrian Mannarino. Victoire en 3 sets 6-3, 6-4, 6-4. Il affrontera encore un français au prochain tour, Antoine Hoang. Il est la sensation d'hier, 146eme joueur mondial, il a battu l'espagnol Verdasco en 4 sets.