Air France : les pilotes signent l'accord sur les salaires de Smith

publié le 20/02/2019 à 09:11

Mardi 19 février s'est tenu un Conseil d'administration tendu chez Air France, à l'issue duquel la compagnie s'est donné des armes pour redécoller, mais elle n'a pas lésiné sur les dépenses. La dépense va d'abord essentiellement concerner les pilotes. Dans les cockpits, les fiches de salaires vont prendre l'air : + 4,3%, qui viennent s'ajouter aux 4% qui ont déjà été accordés à l'ensemble des salariés en octobre 2018.



On pourrait se dire que c'est une facture assez proche de celle qui avait été demandée au précédent président et qui avait entraîné une grève, à la fin douloureuse pour la compagnie. Mais à l'évidence, il y a là quelque chose de neuf, car la nouvelle équipe dirigée par Benjamin Smith a décidé de tirer profit de la nouvelle équipe syndicale, qui dirige maintenant les pilotes.

Ces pilotes-là sont à l'évidence plus ouverts au souci de compétitivité et moins dogmatiques. Ils veulent qu'Air France réussisse et non pas imposer d'abord leur opinion. Ce qui en apparence pourrait passer pour une faiblesse de la direction est en réalité une belle habilité.

Après des mois passés à expliquer ne pas avoir les moyens d'augmenter ses pilotes, Air France annonce donc le faire. Benjamin Smith a deux objectifs : faire accepter par le personnel sa nouvelle stratégie et ramener les velléités de la filiale KLM à sa juste place.