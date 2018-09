Air France : 99 pilotes gagnent plus de 300.000 euros bruts par an

publié le 14/09/2018 à 14:14

Chez Air France, certains salaires volent à très haute altitude. D'après un document rendu public par le journal Libération, 99 pilotes de la compagnie gagnent plus de 300.000 euros bruts par an, plus de 25.000 euros par mois. Des révélations qui tombent mal alors que le nouveau patron, Benjamin Smith, va prendre ses fonctions lundi.



En réalité, on parle-là du haut du panier, puisqu'il s'agit de pilotes instructeurs sur les très gros porteurs. Autrement dit, ils sont en fin de carrière avec une forte ancienneté et qu'ils ont accumulé tous les diplômes qui leur permettent aussi de former d'autres pilotes. Il faut savoir qu'un pilote est certifié pour conduire un type d'appareil : un Airbus ou un Boeing mais pas les deux. Et plus l'avion est gros, plus le salaire est élevé. Donc les 99 pilotes en question volent sur des A380 ou des Boeing 777.

Le salaire moyen d'un commandant de bord toute compagnie confondue, c'est 250.000 euros par an. L'énorme différence, ce sont tous les avantages à côté et surtout le nombre d'heures dans le cockpit. Un pilote d'Air France vole en moyenne 650 heures par an.

Un pilote de Ryan Air vole 800 heures. L'heure de vol est donc beaucoup mieux payée chez Air France. Il faut savoir aussi qu'il y a une pénurie de pilotes au niveau mondial... Les compagnies ont donc tendance à augmenter les salaires des commandants pour faire voler leurs appareils.