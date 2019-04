publié le 02/04/2019 à 20:19

Son agression a provoqué une vague d'indignation sur les réseaux sociaux. Julia a été victime d'une agression transphobe dimanche 31 mars à Paris. La jeune femme de 31 ans a été prise à partie place de la République, en marge d'un rassemblement contre le président Algérien Bouteflika. La scène a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux.



Sur RTL, Julia témoigne encore choquée ce mardi 2 avril. "Je revenais du canal Saint-Martin. J'allais pour prendre le métro et à ce moment-là, trois individus m'ont bloqué la route", explique-t-elle. "L'un de ces individus m'a dit : 'mais toi t'es un homme' et s'est mis devant moi pour m'empêcher de passer."

"Un autre individu a sorti son sexe en le secouant devant moi et en me disant que j'allais lui faire plaisir", poursuit la jeune femme transgenre. "Tous les gens qui était au-dessus, autour de la sortie de métro m'ont balancé de la bière".

"J'ai eu très peur parce que j'ai vu la situation arrivée" Julia, victime d'une agression transgenre





"J'ai eu très peur parce que j'ai vu la situation arrivée. (...) On est en 2019 à Paris, c'est choquant qu'une situation comme cela se produise. L'humiliation est très dure à gérer. (...) Je n’empêcherai pas ces gens-là, ces gens qui sont intolérants, de m'empêcher d'avancer. Cela n'arrivera pas", assure-t-elle.



Depuis leur publication mardi 2 avril, les images de son agression ne cessent d'indigner les réseaux sociaux. Avec le soutien de l'association SOS Homophobie, Julia portera plainte mercredi 3 avril. Une enquête pour "violences aggravées par la circonstance qu'elles ont été commises à raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre" a été ouverte. Le parquet précise qu'une personne a été placée en garde à vue, puis libérée.

Agression verbale et physique #transphobe place de la République à Paris. Effet de meute insupportable contre cette personne. Nous adressons tout notre soutien à la victime. Les auteurs de ces actes doivent être sanctionnés. Cc: @Lyes_Alouane pic.twitter.com/Kz1aCPvcuk — SOS homophobie (@SOShomophobie) 2 avril 2019