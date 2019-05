publié le 02/05/2019 à 06:45

L'affaire du "chirurgien boucher de Grenoble" pourrait bien avoir une ampleur plus importante que prévu. En effet, selon les informations de RTL, 33 victimes présumées du médecin vont se réunir jeudi 2 mai à l'initiative de Me Édouard Bourgin, l'avocat qui défend déjà les premières victimes. Ce dernier indique avoir déjà reçu près d'une soixantaine d'appels après la diffusion des premiers sujets consacrés à cette affaires dans les médias.



La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a déjà recensé 54 dossiers de victimes, et ce uniquement sur les années 2013 et 2014. Spécialisé et réputé dans les dossiers d'erreurs médicales, Me Bourgin n'avait jamais recensé autant de plaignants lors d'une même affaire.

Par ailleurs, RTL a découvert que le chirurgien, déjà suspendu 18 mois par le Conseil de l'ordre national, vient de nouveau d'être sanctionné dans un autre dossier de patient, celui d'un homme opéré pour une hernie discale et qui se retrouve aujourd’hui en fauteuil roulant. Le chirurgien a reçu un blâme de la chambre disciplinaire de l’ordre des médecins Rhône-Alpes pour "une faute déontologique".

Le chirurgien a été sanctionné pour ne pas avoir réalisé les examens nécessaires avant l’opération pour éviter des complications à son patient. Cette sanction a été transmise au procureur de la République ( pour d’éventuelles poursuites pénales) ainsi qu'à ministre de la santé.