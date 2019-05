publié le 09/05/2019 à 05:05

Noël, un retraité grenoblois de 73 ans, est décédé le 4 novembre 2017 dans une clinique de la région. Ce septuagénaire avait du mal à se déplacer à cause de douleurs dans les jambes et dans le dos. En avril 2017, il consulte le docteur V. Le chirurgien, spécialiste du dos, regarde son IRM, n'examine même pas son patient et lance : "Il faut opérer !". Sans proposer d'autres alternatives, sans demander d'autres examens.



Or, le septuagénaire souffre de problèmes vasculaires. Un angiologue réalise un Echo-Doppler et les résultats tombent : Noël souffre "d'une thrombose complète des deux artères fémorales". "Ces artères étant totalement bouchées, on a pensé que son opération du dos allait être repoussée", confie Mauricette, l'épouse de Noël. Mais à la surprise générale, le docteur V. décide quand même d'opérer.

"La priorité n'était pas de l'opérer du dos"

Dès son réveil, Noël se plaint de douleurs à la jambe droite. Rien de grave, considère le docteur V. Mais le lendemain matin, Noël souffre toujours horriblement. Il ne sent plus son pied droit. Il est en fait victime d'une ischémie sévère, un arrêt de la circulation sanguine dans sa jambe.

Transféré en urgence dans le service de réanimation d'une autre clinique, Noël est pris en charge par un chirurgien vasculaire qui explique alors à sa famille : "On ne va pas pouvoir sauver sa jambe. Il aurait fallu agir dans les 6 heures suivant l'opération afin d'éviter la nécrose des tissus". Avant de rajouter : "La priorité n'était pas de l'opérer du dos. Ses problèmes pour se déplacer étaient d'origine vasculaire. Et sa position ventrale lors de l'opération a favorisé l'arrêt de la circulation sanguine. Mais je vais essayer de lui sauver la vie".



Le 23 septembre 2017, Noël doit être amputé de sa jambe droite. Le 4 novembre 2017, après deux mois d’agonie, de souffrance, il décède d’une infection généralisée.

Le médecin déjà suspendu

Pour la famille de Noël, le docteur V. est directement responsable de sa mort. Pour elle, il a mal apprécié l'état de santé de son patient avant l'opération, et il n'aurait pas dû l'opérer du dos alors que ses artères fémorales étaient bouchées. Son suivi post-opératoire a également était défaillant, ce qui a conduit à l'amputation de la jambe, puis au développement de l'infection fatale.



La famille de Noël compte désormais se battre pour faire reconnaître la responsabilité du chirurgien et de la clinique des Cèdres. L'avocat du chirurgien n'a pas souhaité faire de commentaire sur ce dossier.



Dans le cadre d'autres dossiers, le conseil de l'ordre des Médecins a suspendu le chirurgien pour 18 mois pour "son comportement gravement fautif".