publié le 21/03/2019 à 05:35

C'est probablement à Saint-Baldoph, commune de 200 habitants, que le crime a été commis ou que la bagarre mortelle s'est déroulée, selon les déclarations de Nordahl Lelandais devant les juges. Pendant des heures, tous les accès à la petite commune à la sortie de Chambéry ont été bloqués pour que la reconstitution se déroule en toute sérénité à l'abri des caméras et des regards.



C'est un convoi de 17 véhicules, dont l'Audi A3 grise de Lelandais avec ses scellés, qui s'est engouffré dans le village et, pendant plus d'une heure et demi face aux juges, enquêteurs et avocats, le suspect a sans doute refait la scène. Il a toujours soutenu avoir d'abord été frappé par le caporal Noyer qu'il venait de prendre en stop, avant de répliquer d'un coup de poing puis d'autres. Le jeune militaire se serait mortellement blessé en tombant.

Nordahl Lelandais a-t-il maintenu cette version peu crédible aux yeux des enquêteurs ? Ces derniers restent persuadés que cette nuit d'avril 2017, ce prédateur était en quête d'une proie et qu'Arthur Noyer a eu le malheur de croiser sa route.

À écouter également dans ce journal

Sécurité - Des militaires face aux "gilets jaunes". Les forces de la Mission Sentinelle seront mobilisées samedi 23 mars. Elles protégeront monuments et points fixe afin de laisser les policiers pleinement concentrés sur le maintien de l'ordre.



Retraite - L'âge de la retraite sera bien au menu des discussions avec les partenaires sociaux. Le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux l'a confirmé mercredi 20 mars alors même qu'Emmanuel Macron avait promis de ne pas toucher à la durée du travail.



Économie - C'est l'incompréhension pour les salariés des enseignes Castorama et Brico Dépôt. Onze magasins vont fermer en France. 800 employés se verront proposer un poste dans d'autres boutiques... ailleurs en France.