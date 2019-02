et Eléanor Douet

Un magasin Leclerc de Mimizan dans les Landes a été épinglé lundi 5 février pour ne pas avoir donné de la nourriture consommable à des associations comme le prévoit la loi Garot, et de l'avoir aspergée de javel.



La loi Garot qui fête ses trois ans dans quelques jours, interdit aux grandes surfaces de plus de 400m² de jeter de la nourriture et de la rendre impropre à la consommation, sous peine d'une amende de 3.750 euros.

Même si certaines grandes surfaces ne jouent pas le jeu, Guillaume Garot, estime que la loi qui porte son nom n'est pas un échec, rappelant qu'avant qu'elle ne soit promulguée il n'existait "aucune mesure contre le gaspillage alimentaire". "Aujourd'hui, l'enjeu est de faire respecter ces règles", précise le député socialiste de la Mayenne et ancien ministre.

Actuellement, Guillaume Garot conduit une mission d'évaluation de cette loi contre le gaspillage alimentaire. L'objectif est de déterminer si les sanctions actuellement appliquées sont suffisamment dissuasives.

"Ça sera tout l'objet du bilan que nous allons conduire. Si nous considérons que ce n'est pas suffisamment dissuasif et qu'il faut alourdir les sanctions, bien sûr que nous n'hésiterons pas à le proposer et à le faire voter", explique-t-il, n'excluant donc pas de modifier la loi.



"Ce qui compte, c'est que l'on soit dans une dynamique de l'ensemble de la société contre le gaspillage (...) Cette loi c'est une première étape, maintenant il faut que chacun soit mis en responsabilité", estime Guillaume Garot.