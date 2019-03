publié le 02/03/2019 à 10:29

Pour lutter contre le gaspillage alimentaire, certains débordent d'imagination. À Sugères, en Charente, Stéphane, un ancien commercial licencié de son entreprise, a décidé de créer sa propre société, Cyfruitleg. Le principe est simple : collecter les fruits et légumes invendus dans les grandes surfaces pour les transformer ensuite dans son laboratoire.



Et visiblement, le succès est au rendez-vous. Selon les chiffres de la grande distribution, les fruits et légumes invendus représentent en moyenne entre 2 et 3 % des produits commercialisés, ce qui veut dire qu'il trouve chaque fois de la matière première lors de ses collectes avec son fourgon

Et le point important dans cette initiative c'est que Stéphane, le nouveau chef d'entreprise, transforme donc des fruits et les légumes 100% bio qu'il va ensuite vendre à quelques mètres seulement des chambres froides où il les avait récupéré parfois très abîmés.