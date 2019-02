Meal Canteen, l'application qui permet de réduire le gaspillage alimentaire

publié le 18/02/2019 à 06:03

Qu'allez-vous prendre demain à la cantine ? Une application propose aux convives de choisir leur menu la veille afin de réduire au maximum le gaspillage alimentaire.



C'est une entreprise de saint-Étienne, dans la Loire, qui a eu l'idée de créer cette application appelée Meal Canteen. Et, que ce soit dans les restaurants scolaires ou d'entreprise, elle permet aux convives de découvrir la veille les menus proposés et ainsi de les choisir bien avant de passer à table.

Ce qui permet aux cuisiniers de s'adapter plus facilement et ainsi de prévoir les quantités nécessaires. Utilisée depuis neuf mois dans huit restaurants différents, l'application a déjà ait ses preuves. Résultats ? 18% de gaspillage en moins dans les cantines scolaires, 23% dans les restaurants d'entreprise. Une caserne de gendarmerie a aussi succombé à cette application, qui permet au chef de réaliser quelque 3.000 euros d'économie.

De plus, l'application offre des services complets alors qu'elle précise également les allergènes, les calories, les labels afin d'éviter toutes mauvaises surprises lors du repas.



Et dans les restaurants où l'application est déjà utilisée, les gens jouent clairement le jeu. Et les restaurateurs ne sont pas les seuls gagnants. Sachant que sur un plateau repas, on jette en moyenne 68 centimes de nourriture à la poubelle... Tout le monde peut réduire la facture.