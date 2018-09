publié le 17/09/2018 à 19:07

Marie Bonheur a finalement retrouvé son identité. Elle a aussi retrouvé son histoire, qui n'a rien d'heureux. Agressée près de la gare de Perpignan en février dernier, une femme âgée avait été emmenée, inconsciente, aux urgences de l’hôpital.



À son réveil, elle avait malheureusement perdu la mémoire, ne sachant plus qui elle était ni où elle habitait. Elle avait alors décidé de s'appeler "Marie Bonheur". Elle était amnésique, et vivait depuis à l'hôpital. Après son appel à témoin, un voisin l'a finalement reconnu.

En fait, elle était tout près de chez elle lorsqu'elle avait été retrouvée inconsciente. Selon les témoignages du voisinage, au fil du temps depuis le décès de son mari, elle s'était renfermée sur elle-même, et vivait sans eau ni électricité dans son petit appartement. Elle était très maigre et très faible, on ne sait toujours pas si elle a été agressée ou juste poussée.

Politique : Bruno Julliard devait être son directeur de campagne pour les prochaines municipales. Non seulement il refuse, mais en plus il jette l'éponge, il évoque "de vifs désaccords". Il s'explique notamment sur RTL.



Fait divers : le procès du meurtre d'Hélène Pastor s'ouvre aujourd'hui. La richissime héritière monégasque a été tuée à Nice il y a 4 ans. C'est son gendre qui est jugé, avec tous ses complices présumés.



Santé : après le plan pauvreté, le plan santé. Emmanuel Macron le présentera demain. Parmi les mesures attendues, la création d'un métier d'assistant de santé pour épauler les médecins... et des centres de santé de proximité.



Air France : Ben Smith prend ses fonctions aujourd'hui à la tête d'Air France. Le Canadien arrive après une longue grève perlée pour de meilleurs salaires alors que le sien a fait grincer des dents côté syndicat. S'il remplit tous ses objectifs, monsieur Smith pourra toucher jusqu'à 4 millions d'euros par an, dont 900 000 euros de fixe.