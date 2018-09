Une femme amnésique lance un appel à témoins pour retrouver son identité

publié le 10/09/2018 à 18:43

Faute de savoir qui elle est, elle se fait appeler Marie Bonheur. À Perpignan (Pyrénées-Orientales), une femme amnésique cherche désespérément son identité, qu'elle a oubliée. D'ailleurs, elle ne se souvient de rien depuis qu'on l'a retrouvée inconsciente en février dernier dans une rue de la ville des Pyrénées-Orientales.



Son corps était couvert d'hématomes. Marie peut avoir 70 ou 80 ans. Depuis sept mois, elle vit dans une unité médicale, faute de mieux. Elle n'a plus de mémoire mais elle a toute sa tête. Aujourd'hui, pour retrouver son passé, elle lance un appel à témoins, et se confie au micro de RTL.

"J'ai été retrouvée avec des habits masculins, c'est ça qui est curieux. Ça m'a fait un choc parce que c'est pas du tout ma façon de me vêtir. Je crois que j'ai toujours été une personne coquette, qui aime plaire", témoigne la personne âgée. Quand elle a été retrouvée, elle ne pesait guère plus de 40 kg. "Je me dis que j'ai dû être enfermée et subir des privations de nourriture. J'ai peur de retrouver quelque chose qui a dû me faire mal, quelque chose de très violent."

Marie Bonheur devrait subir un examen gynécologique afin de déterminer si elle a eu des enfants. "Je n'ai pas l'impression, parce qu'on ne doit pas oublier cette chose-là", appréhende-t-elle, avant de conclure par sa motivation profonde : "Chacun veut savoir qui il est."





Si vous reconnaissez Marie Bonheur, vous pouvez appeler le 06.38.13.77.37 ou écrire à appel.témoin.marie@gmail.com