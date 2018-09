Que contient le plan santé présenté mardi par le gouvernement ?

publié le 17/09/2018 à 06:33

Après le plan pauvreté présenté la semaine dernière, le chef de l’Etat s’apprête à annoncer ce mardi 18 septembre le plan santé (Stratégie de Transformation du Système de Santé).



Les annonces devraient se faire en deux temps : via un discours d’Emmanuel Macron au matin à l’Elysée ; puis en début d’après-midi, via une conférence de presse commune de la ministre de la Santé Agnès Buzyn et de la ministre de l’Enseignement Supérieur, Frédérique Vidal.



Parmi les annonces attendues : la création d’un métier à mi-chemin entre le métier d’aide-soignant et le métier de secrétaire médical, "l’assistant médical". Demandé par les syndicats de médecin MG France (syndicat des médecins généralistes) et CSMF (Confédération des Syndicats Médicaux Français), l’assistant médical permettrait de faire gagner du temps de travail aux médecins.

L’annonce devait concerner uniquement les médecins généralistes, mais les médecins spécialistes demandent également de pouvoir employer des assistants et espèrent obtenir satisfaction.

Les "tâches simples" confiées à "l'assistant médical"

Le travail d’assistant médical consisterait à effectuer des tâches "simples, qui ne nécessitent pas dix ans d’études" selon une source proche du dossier : peser les patients, prendre la tension en début de consultation ou encore expliquer une prescription en fin de consultation et/ou prendre rendez-vous avec un spécialiste pour une meilleure prise en charge du patient.



Le but serait de décharger le médecin de ces tâches répétitives, qui lui font perdre du temps de consultation. Avec d’avantage de patients pris en charge dans les cabinets de ville, l’ambition est de permettre aux gens de se soigner plus rapidement, notamment dans les déserts médicaux, et de désengorger les urgence et hôpitaux saturés.

Un assistant pour trois médecins

Interrogé au sujet des assistants médicaux, le directeur de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, Nicolas Revel, s’y montre "favorable, à condition et à condition seulement d’avoir des contreparties". En échange d’assistants, les médecins pourraient donc se voir imposer un quota de patients supplémentaires. De même, un médecin seul n’aurait pas droit à un assistant ; il faudrait un groupement de médecins. Plusieurs sources évoquent le chiffre d’un assistant pour trois médecins au moins.



Ce nouveau métier, qui pourrait être en partie pris en charge par l’assurance maladie aura un coût. Avec les charges, 50 000 euros par an et par assistant, selon Jacques Battistoni, le président de MG France.



Dès 2019, plusieurs centaines d’assistant médicaux pourraient être budgétés -c’est en tous cas le souhait des syndicats de médecins- et d’ici dix ans, les professionnels évoquent un objectif de 10 000 postes créés au moins.

Mieux articuler "la ville" et "l'hôpital"

Les annonces de ce mardi devraient fortement s’inspirer d’un rapport du HCAAM (Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie) rendu public il y a quelques mois. Ce rapport prônait la mise en place d’hôpitaux communautaires et le développement de réseaux de professionnels de santé –le terme technique étant les CPTS (Communautés Professionnelles Territoriales de Santé).



Les hôpitaux dits "communautaires", de taille intermédiaire, seraient en fait des centres où les patients pourraient avoir dans un même lieu, des consultations hospitalières, des radios ou des interventions chirurgicales simples, mais également des médecins généralistes, des consultations de kinésithérapeutes, des infirmiers, etc... Des centres, ni tout à fait des petites maisons de santé, ni tout à fait des gros hôpitaux ; où seraient présents la médecine de ville et la médecine d’hôpital.



La lutte contre les déserts médicaux toujours d'actualité

Un autre dispositif viendrait compléter les hôpitaux de taille intermédiaire, il s’agirait des CPTS. Dans un département, dans une région, les généralistes, ophtalmologistes, gynécologues, infirmiers, etc. seraient inciter à travailler en commun partout sur le territoire. Le but serait de tisser une sorte de maillage de santé, pour qu’à chaque fois qu’un patient le demande, un professionnel soit disponible plus rapidement, grâce à une meilleure coordination. Ce système mettrait fin, à terme, à la pratique solitaire de certains médecins généralistes. Le but affiché est toujours de lutter contre les déserts médicaux.

Enfin, l’un des axes majeurs de la réforme à venir concerne le travail sur la "pertinence des soins". Evaluer d’un territoire à l’autre, pourquoi certains médecins et hôpitaux pratiquent trois fois plus de césariennes que d’autres ; pourquoi les opérations de cataractes sont particulièrement développées dans certaines régions. Pourquoi enfin, certains patients passent deux ou trois fois la même radiographie alors que cela n’est pas nécessaire.



Ces "actes inutiles" sont régulièrement pointés du doigt par le ministère de la santé, qui promet en les réduisant, de faire des économies et de récupérer ainsi de l’argent notamment pour des soins innovants.



La e-santé, amenée à se développer, pourrait également faire l’objet d’annonces ce mardi, dans la droite ligne du développement de la téléconsultation.

Réformer les études de santé

La réforme de la fin des études de médecine a déjà été actée en juillet avec une refonte des épreuves classantes juste avant l’internat de médecine. Le gouvernement doit maintenant annoncer comment il va s’attaquer à l'"effroyable gâchis" selon les termes du premier Ministre Edouard Philippe, du début des études de médecine.



Le concours de fin de première année, le cursus des études en santé et peut-être même le principe du "numerus clausus" pourraient être totalement revus. Le gouvernement pourrait choisir de passer par une loi pour transformer les études de santé.

Prévenir plutôt que guérir

La "prévention", un mot répété régulièrement par la ministre de la santé Agnès Buzyn. Peu visible à court terme, la prévention serait l’une des solutions pour réduire les dépenses de santé.

C’est aussi la solution prônée dans un récent rapport sur la santé au travail. Plus de prévention permettrait par exemple, de réduire le nombre d’arrêts maladie. Mais quelle forme cela pourrait prendre ? De la sensibilisation à la santé à l’école ? Des visites à âge fixe chez le médecin ? Une obligation de consulter plus régulièrement ? Les solutions concrètes restent peu développées.

Réformer avec quel argent ?

"Faites-moi confiance !" a lancé Agnès Buzyn aux médecins de la CSMF. Tout en ajoutant qu’il fallait faire "avec une enveloppe contrainte. […] Pour réformer, il faut un peu financer. Il faut des moyens mais à l’arrivée, c’est nos enfants qui payent, donc soyons responsable".



L’enveloppe mise à disposition pour le système de santé sera-t-elle légèrement revue à la hausse ? Ce que les professionnels du secteur appellent l’Ondam (Objectif national des dépenses de santé) devrait rester relativement contraint dans un contexte budgétaire serré.

À l’heure actuelle, malgré l’augmentation des soins et des besoins de santé, le gouvernement s’est fixé comme objectif de ne pas dépasser plus de 4,5 milliards de dépenses supplémentaires par an.