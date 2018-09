publié le 17/09/2018 à 18:01

Coup de tonnerre à la mairie de Paris. Bruno Julliard, premier adjoint à la maire de la capitale Anne Hidalgo, a annoncé sa démission lundi 17 septembre. Une décision "mûrement réfléchie", en raison de désaccords qui "se sont multipliés et aggravés", explique-t-il à RTL.



C'est lorsque la maire de Paris lui a proposé de prendre la direction de sa campagne pour les municipales de 2020 que Bruno Julliard s'est posé des questions. "Quand on n'y croit plus, il est préférable d'être honnête et d'en tirer les conséquences."

Il fustige la gouvernance d'Anne Hidalgo, qui "manque de remise en question". "La direction est la bonne, mais la manière d'appliquer les décisions pose des difficultés", précise-t-il, prenant pour exemple la piétonnisation des voies sur berge ou le fiasco du Vélib.

Bruno Julliard redevient donc simple élu municipal, et restera jusqu'à la fin de son mandat. Mais il exclut toute ambition politique derrière sa démission : "Une page se tourne."



