Pyrénées-Orientales : le mystère de Marie, amnésique, bientôt résolu ?

et La rédaction numérique de RTL

publié le 17/09/2018 à 06:06

Le brouillard se dissipe autour de l'identité de Marie Bonheur, découverte en février 2018 près de la gare de Perpignan (Pyrénées-Orientales) le visage tuméfié. Depuis, la retraitée est incapable de se souvenir de son passé, jusqu'à sa propre identité. Mais l'appel à témoin lancé par les autorités est en train de payer.



Grâce à la diffusion du portrait de la victime et aux interviews qu'elle a accordées, de nombreux témoignages ont afflué jusqu'au bureau de la protection des majeurs de l’hôpital de Perpignan. Tous, sans exception, ont été transmis à la police. Jusqu'au vendredi 14 septembre, aucun d'entre eux n'avait permis aux enquêteurs d'avancer. Mais les déclarations d'un homme ont tout changé.

Le journal L'Indépendant révèle en effet qu'un habitant du quartier de la gare a reconnu formellement Marie Bonheur. Et pour cause, il s'agirait de sa voisine, une femme "discrète" et "solitaire". L'homme raconte même que des enquêteurs seraient venus vérifier que les clés retrouvées dans la poche de la retraitée étaient bien celles du petit appartement désigné par le témoin. "Le trousseau de clefs qui avait été retrouvé sur elle ouvrait bien la porte", se félicite le voisin interrogé par L'indépendant.

Mais le mystère n'est pas entièrement résolu. Les enquêteurs cherchent en effet à savoir pourquoi Marie Bonheur portait des vêtements d'homme lorsqu'elle a été retrouvée à quelques centaines de mètres de son appartement. Plus inquiétant : la victime semble avoir été battue et pesait 11 kg de moins que son poids de bonne santé. En retrouvant son identité, Marie retrouvera peut-être la mémoire et pourra, ainsi, aider la police.