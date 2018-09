publié le 11/09/2018 à 14:20

Une femme d'environ 70 ans cherche à savoir qui elle est. Et ce n'est pas une question existentielle. À Perpignan, celle qui se fait appeler Marie Bonheur a perdu la mémoire au point de lancer un appel à témoins. Elle avait été retrofaituvée inconsciente et couverte ecchymoses en février 2018, mais personne n'avait signalé sa disparition.



"Ce sont des histoires hors normes, et on comprend la détresse que peut représenter la perte de soi et de ne pas connaître son histoire personnelle, et pourquoi on en est arrivé là", réagit sur RTL le psychiatre Florian Ferreri de l'hôpital Saint-Antoine à Paris.

On se demande alors si un choc violent peut être à l'origine d'une amnésie. "On a de temps en temps des situations comparables avec des personnes qui ont perdu une partie de leur en terme de mémoire", acquiesce-t-il.

"Dans ces cas-là on est très prudents sur les causes. On essaye d'éliminer les causes neurologiques, un choc, un hématome ou une infection. Puis quand on a éliminé ça, on peut s'orienter vers des causes plus psychologiques. On appelle ça une désorganisation de la pensée, ou une dissociation. Dans ce cadre-là le cerveau a de grandes difficultés à fonctionner normalement", décrypte-t-il.