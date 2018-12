Les actualités de 18h - "Gilets jaunes" : les forces de l'ordre satisfaites mais épuisées

publié le 09/12/2018 à 19:30

L'"acte 4" du mouvement des "gilets jaunes" a engendré une mobilisation maximale des forces de l'ordre ce samedi 8 décembre. Il y avait quasiment 100% des CRS et des gendarmes mobiles sur le terrain.



Les policiers et les gendarmes ont tenu le choc à Paris et en province malgré des débordements. Il y a eu moins de blessés que la semaine dernière sur l'ensemble du territoire. Aucune compagnie ni aucun escadron ne s'est retrouvé acculé. Et aucun bâtiment public ou très symbolique n'a été attaqué comme l'avaient été l'Arc de Triomphe ou la préfecture du Puy-en-Velay.

Les forces de l'ordre sont donc satisfaites de voir que le changement de méthode a été efficace. Mais bémol : les hommes sont satisfaits mais épuisés. Le dispositif est étendu au maximum. Les policiers et les gendarmes sont les premiers à attendre de voir si le président de la République parvient à calmer une crise politique dont ils subissent les conséquences.



À écouter également dans ce journal

"Gilets jaunes" - 136.000 manifestants ont participé à la mobilisation en France selon le ministère de l'Intérieur. Mais surtout un record d'interpellations : près de 2.000 dans tout le pays, dont 1.700 gardes à vue. C'est du jamais vu.



Hommage - un an après sa mort, les fans de Johnny ont à nouveau rendu hommage à leur idole. Plus d'un millier d'entre eux se sont retrouvés ce matin à l'église de la Madeleine à Paris. Une sorte de messe et d'hommages en musique.



Météo - Placée en alerte rouge pour "vents violents", la Corse a passé une journée pour le moins agitée. Les pompiers sont intervenus une cinquantaine de fois, on dénombre 3 blessés, 9.000 foyers privés de courant.