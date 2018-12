et AFP

publié le 09/12/2018 à 14:51

"Une crise de la nation". Voilà comment le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire qualifie le mouvement des "gilets jaunes", qui exprime sa colère depuis maintenant près d'un mois à travers tout le territoire.



Au lendemain de la quatrième journée de mobilisation, le ministre s'est rendu auprès de commerçants parisiens, fortement impactés par les manifestations et surtout par les débordements et violences du mouvement qui ont obligé certains magasins à fermer leurs portes.

"C'est une catastrophe pour le commerce, c'est une catastrophe pour notre économie", a déclaré devant la presse le ministre ce dimanche 9 décembre. "C'est une période où normalement le commerce tourne bien, c'est la veille des fêtes de Noël et, là, c'est une catastrophe", a regretté Bruno Le Maire, qui se trouvait près de la gare Saint-Lazare, non loin d'un foyer de troubles la veille.



Le ministre a promis "des réponses très concrètes (et) très directes" aux commerçants frappés, alors que le président de la République Emmanuel Macron doit s'exprimer en début de semaine prochaine pour annoncer de nouvelles mesures en réponse au mouvement.

"Ce que les Français demandent, c'est l'unité de la nation et de la justice", a estimé le locataire de Bercy, convaincu que le chef de l'État "trouvera les mots".