publié le 09/12/2018 à 17:41

Près de 2.000 personnes ont été interpellées en France samedi 8 décembre, lors des manifestations des "gilets jaunes", indique le ministère de l'Intérieur. Un dispositif policier exceptionnel avait été mis en place pour l'occasion. Ces interpellations ont donné lieu à plus de 1.700 gardes à vue, selon un bilan définitif de l'"acte 4" du mouvement, qui a mobilisé 136.000 personnes.



Ces chiffres sont vivement critiqués ce dimanche 9 décembre par des avocats. Ces derniers dénoncent le caractère parfois préventif des arrestations, avant que toute infraction ne soit commise. "On a interpellé des gens qui voulaient simplement aller manifester. (...) Lorsqu'on interpelle des gens qui n'ont rien fait, simplement parce que l'on considère qu'ils ont des intentions dangereuses, on change de régime, on change de paradigme", a expliqué sur Franceinfo Maître Arié Alimi, avocat au barreau de Paris et membre de la Ligue des droits de l'homme.



De son côté, la ministre de la Justice a réfuté qu'il s'agissait d'"interpellations préventives". "Les interpellations qui ont eu lieu hier, et qui ont donné lieu à des placements en garde à vue, résultent d'infractions", a assuré Nicole Belloubet. Elle a également affirmé que ces "infractions" avaient été "constatées" au moment de contrôles d'identité ou à l'issue d'enquêtes lancées préalablement.

Certains avocats contestent la réalité de ces infractions

"Mes clients, deux parents et leur enfant de 21 ans qui venaient d'Alsace, ont été arrêtés à la sortie de leur véhicule, dans le VIIIe arrondissement de Paris", a détaillé Me Avi Bitton. "Ils ont été fouillés, ils n'avaient rien sur eux. On leur a demandé d'ouvrir le coffre de la voiture, où il n'y avait que des casques de vélo en plastique, qui ne dissimulent pas le visage". La famille a été relâchée dans la soirée "sans poursuites".



Invité sur RTL, le secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure

s'est félicité de l'action des forces de l'ordre. "À la fois on nous reproche le chaos et quand on interpelle de manière préventive on nous dit : 'Est-ce qu'ils vont vraiment passer à l'acte ?'. Il faut savoir ce que l'on veut, on n'est pas dans un monde de 'bisounours'", a lancé Jean-Marc Bailleul.



Les forces de l'ordre ont par ailleurs fait valoir que des boules de pétanque, des armes blanches ou des bâtons avaient pu être saisis en amont lors de contrôles en gare, dans la rue ou aux péages des autoroutes menant à Paris.