publié le 15/12/2018 à 19:21

Une mobilisation en net recul, quelques tensions mais pas de casse : le mouvement des "gilets jaunes" s'est essoufflé samedi 15 décembre à Paris et en régions. Plusieurs politiques ont commenté l'évolution de ce mouvement et notamment François Hollande au micro de RTL.



"Ce mouvement qui s’est engagé a déjà duré longtemps doit trouver son dénouement", juge l’ancien président de la République, "mais cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas d’autre mouvements qui se lèveront". Selon lui, les "gilets jaunes" ont "déjà obtenu une part de ce qu’il cherchait avec notamment l’annulation des mesures sur le carburant et des avancées en matière de pouvoir d’achat".

"C’est maintenant aux organisations représentatives, aux syndicats, aux grandes associations, aux formations politiques d’assurer le dialogue et la suite", considère l'ex-chef de l'État.

À écouter également dans ce journal

"Gilets jaunes" - À Paris, comme en régions, le nombre de manifestants était en forte baisse. Idem pour le nombre d'interpellations même si il y a encore eu des affrontements, notamment à Paris, Toulouse, Bordeaux et Nantes.



Terrorisme - À Strasbourg, 4 jours après l'attaque qui a fait 4 morts et 12 blessés 3 personnes qui étaient en garde à vue ont été relâchées, il s'agit des parents et d'un frère du terroriste abattu Cherif Chekatt. Tandis qu'en ville, le marché de Noël a repris ses droits dès hier.



Miss France - C'est l'un des événements de l'année : la finale du concours Miss France a lieu ce soir à Lille. Il y aura 30 candidates âgées de 18 à 24 ans. Parmi elles, une seule heureuse élue, celle qui succédera à la nordiste Maeva Coucke.