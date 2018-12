"Gilets jaunes" : des tensions aux abords des Champs-Élysées

publié le 15/12/2018 à 16:14

Une nouvelle fois, les Champs-Élysées ont vu s'affronter manifestants et policiers ce samedi 15 décembre, au cinquième jour de la mobilisation des "gilets jaunes". C'est ici que de premières tensions sont apparues en milieu d'après-midi.





Des échauffourées ont éclaté entre les forces de l'ordre et des manifestants rassemblés à proximité de l'avenue des Champs-Elysées, devenu un épicentre de la mobilisation depuis le 17 novembre. Dans un face-à-face tendu, des forces de l'ordre, encerclées, sifflées et parfois caillassées, ont répliqué par des tirs de balles de défense et de grenades lacrymogènes pour repousser des "gilets jaunes".



Des bouteilles et des pavés ont été jetés sur des forces de l'ordre, mais la situation restait contenue, bien loin des violents heurts observés lors des deux week-ends précédents dans ce même secteur. Environ 500 "gilets jaunes" ont investi l'avenue des Champs-Elysées, quadrillée par un important dispositif de sécurité, et où la circulation est toujours fermée. Si les fouilles sont systématiques à l'entrée du secteur, il y a de moins en moins de monde sur l'avenue, selon nos reporters présents sur place.

À Paris, on comptait 2.200 participants à 15 heures, contre 10.000 la semaine passée. Une mobilisation en fort recul donc, y compris au plan national. Quelque 33.500 manifestants étaient comptabilisés par le ministère de l'Intérieur en milieu d'après-midi en France, contre 77.000 samedi dernier.