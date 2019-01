publié le 12/01/2019 à 18:28

Les images sont impressionnantes et le bilan humain très lourd. Trois personnes sont mortes et une dizaine sont en urgence absolue après la terrible explosion survenue dans le IXe arrondissement de Paris. Vers 8h30, une détonation a soufflé une boulangerie située au rez-de-chaussée d'un immeuble de la rue de Trévise, et tous les bâtiments autour ont été secoués par la déflagration.



Selon les mots du procureur, cette explosion est "d'origine manifestement accidentelle". De son côté, Christophe Castaner précise que les pompiers étaient en train d’intervenir sur un incendie. L'explosion est-elle lié à une fuite de gaz concomitante au même moment et au même endroit ? C'est une hypothèse alors qu'un témoin évoque une forte odeur de gaz dans la matinée.

Le travail des secours se poursuit ce samedi 12 janvier dans ce quartier parisien, toujours bouclé. Et pour cause, les bâtiments alentours sont détériorés et certains pourraient s'écrouler à tout moment. "Douze immeubles sont totalement interdits d'accès et d'autres immeubles sont difficilement habitables", explique Colombe Brossel, adjointe à la Mairie de Paris en charge de la sécurité.

